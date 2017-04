Stevens: ’Schalke 04 is een club in opbouw'

Wie in de confrontatie tussen Schalke 04 en Ajax de favoriet is, vindt Stevens (63) moeilijk aan te geven. "Ajax speelt een bepaald soort voetbal waar de Duitsers wel raad mee weten, maar zij zijn dit seizoen niet in goeden doen. Schalke heeft een nieuwe manager (Christian Heidel, red.), een nieuwe trainer (Markus Weinzierl, red.) en veel nieuwe spelers. Het is een club in opbouw. Dat zie je ook aan Klaas-Jan Huntelaar. Hij komt nauwelijks in de plannen voor, omdat de leiding met de toekomst bezig is."

Reactievoetbal

Stevens was tijdens de return tegen FC Kopenhagen onder de indruk van Ajax. "Zonder de motor van het elftal, Davy Klaassen, vond ik ze zeer goed spelen. Matthijs de Ligt was voor mij het lichtpunt." Er volgt wel een waarschuwing voor Ajax. "Duitse ploegen, dat weet Peter Bosz ook verdomd goed, spelen vanuit de omschakeling en daar zal Ajax het moeilijk mee krijgen. De Ajax-spelers wordt veel balbezit gegund. En Schalke reageert daarop. Dat is geen negatieve kwalificatie, want reactievoetbal kan heel leuk voetbal zijn."

Hoewel de voormalige coach van onder meer PSV de Nederlandse club het allerbeste gunt, gaat zijn voorkeur uit naar de Königsblauen. "Als je daar zo veel jaren hebt gewerkt, klopt je hart nog steeds voor die club. Voor het Nederlandse voetbal is het fantastisch dat Ajax in de kwartfinale staat, want zo’n succes hebben we hard nodig. Als Ajax doorstoot naar de halve finale, is dat voor Nederland helemaal geweldig. Maar nogmaals: ik gun het Schalke ietsje meer."