"We hebben nu een klein voordeeltje, maar het is nog lang niet gespeeld'', zei Ronaldo, die waakt voor al te veel euforie. ,,Bayern München heeft een sterke ploeg en is nog in leven.''

De 32-jarige Portugees schreef zelf historie in München. Ronaldo maakte eerst kort na rust zijn 99e doelpunt in een Europees bekertoernooi en tikte een kwartier voor tijd ook zijn honderdste binnen. Hij bereikte als eerste voetballer deze mijlpaal in Europa.

"Met grote dank aan al mijn teamgenoten en coaches'', schreef Ronaldo op Twitter bij een filmpje waarin al zijn honderd doelpunten voorbij komen, de eerste gemaakt op 9 augustus 2005 voor Manchester United tegen Debrecen. Elf jaar en acht maanden later volgde nummer honderd. Ruud van Nistelrooij is de eerste Nederlander op de lijst van Europese topschutters met 62 doelpunten, Klaas-Jan Huntelaar staat op vijftig.