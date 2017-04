In plaats van een vrije trap kende arbiter Jonas Eriksson uit Zweden een 28e minuut een penalty toe aan Atletico. Marc Albrighton maakte echter duidelijk buiten het zestienmetergebied een overtreding op Antoine Griezmann. De Fransman benutte zelf de penalty.

Leicester-keeper Kasper Schmeichel was duidelijk in zijn analyse. "Die beslissing om een penalty te geven deed pijn en was duidelijk onterecht. Het verwoestte ons speelplan. Het is moeilijk om zo'n beslissing te accepteren als het zo duidelijk is. Maar we moeten dit accepteren."

Foto: AFP

Ook manager Graig Shakespeare was slecht te spreken over de beslissing van de Zweedse scheidsrechter. "Een heel teleurstellende beslissing van de arbiter. Het is een sleutelmoment in het duel. Hij moet dat goed hebben en kan geen gokje wagen met zo'n beslissing. Het is een vrije trap buiten de zestien", aldus Shakespeare.