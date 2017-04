Feyenoord bereidt zich voor op de thuiswedstrijd zondag tegen FC Utrecht. Trainer Giovanni van Bronckhorst kan in De Kuip vermoedelijk ook weer beschikken over Nicolai Jørgensen. De Deense spits, topschutter van de eredivisie met negentien doelpunten, haakte kort voor het duel met PEC Zwolle af. Jørgensen kreeg tijdens de warming-up opnieuw last van een beknelde zenuw in zijn onderrug, iets wat hem een week eerder ook al was overkomen in de openingsfase van de topper tegen Ajax.

De Deen traint inmiddels weer voluit mee en lijkt inzetbaar tegen FC Utrecht. Feyenoord heeft aan kop van de ranglijst één punt voorsprong op Ajax, met nog vier wedstrijden te gaan.