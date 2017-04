NK polsstok op bijzondere locatie

Die titelstrijd vindt plaats in het centrum van de stad op het Vredenburg. Dat is in navolging van het succesvolle uitstapje bij de EK vorig jaar in Amsterdam, waar speer- en discuswerpen plaatsvonden op het Museumplein.

Utrecht was voor het laatst in 2004 gastheer van de NK atletiek. De afgelopen twaalf jaar fungeerde het Olympisch Stadion in Amsterdam als onderkomen voor de nationale kampioenschappen. Dit jaar hebben de Utrechtse verenigingen AV Phoenix, Hellas Utrecht en U-Track de organisatie van de NK in handen.

Het polsstokhoogspringen op een speciaal aangelegd platform op het Vredenburg is op donderdag 13 juli. De overige onderdelen worden van 14 tot en met 16 juli afgewerkt op atletiekbaan Maarschalkerweerd.