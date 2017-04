Onzekerheid over vervanger Alonso

Jenson Button lijkt de aangewezen kandidaat om het racestoeltje naast de Belg Stoffel Vandoorne in te vullen. De wereldkampioen van 2009 na afgelopen seizoen afscheid van de Formule 1, maar werd daarvoor vastgelegd voor een 'aanvullende rol' binnen het team. Daarmee zou de Brit na 305 Grand Prix-starts zijn rentree maken in de hoogste autosportklasse.

Zak Brown, de hoogste baas van McLaren, gaf aan dat het team verschillende opties heeft. "Teammanager Eric Boullier gaat uiteindelijk over de aanbeveling wie Alonso zal vervangen."

Hoewel de kans zeer klein is, bestaat de mogelijkheid dat McLaren een Nederlander in de Formule 1 laat debuteren. Nyck de Vries maakt als sinds 2010 onderdeel uit van het opleidingsprogramma. De Nederlander maakt dit weekend zijn debuut als coureur in de Formule 2, de laatste opstapklasse voor het hoogste niveau.