Oranje onder 19 tegen Duitsland op EK

De talentenploeg van bondscoach Maarten Stekelenburg werd donderdag tijdens de loting in Tbilisi ingedeeld in groep B, met verder Bulgarije als opponent. De Bulgaren bleven in de kwalificatie onder meer Frankrijk voor, waardoor de regerend kampioen ontbreekt op het EK.

Met onder anderen Justin Kluivert (Ajax), Ferdi Kadioglu (NEC) en Rick van Drongelen (Sparta Rotterdam) in de ploeg kwalificeerde Oranje onder 19 zich vorige maand voor het EK in Georgië. Het toernooi met acht landen wordt van 2 tot en met 15 juli gehouden. Bondscoach Stekelenburg hoopt dat de clubs tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen hun spelers aan hem willen afstaan.

De Nederlandse talenten bleven op het EK van vorig jaar steken in de groep en liepen daardoor een WK-ticket mis.