De rechtsback had een contract tot medio 2020, maar blijft nu een jaar langer in De Kuip.

"Dat Rick dit seizoen zijn debuut heeft gemaakt voor het Nederlands elftal, zegt alles over de ontwikkeling die hij ook dit seizoen weer doormaakt", stelt technisch directeur Martin van Geel.

"De beloning, in de vorm van dit vernieuwde en verbeterde contract, heeft hij zelf afgedwongen. Rick is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijke speler voor Feyenoord. We zijn blij dat Rick zelf ook voldoende perspectief ziet bij Feyenoord en dat bevestigt met het tekenen van dit contract."

Voor Karsdorp, die als E-pupil begon op Varkenoord, is het al zijn vierde contract. De verdediger maakt sinds het seizoen 2014/2015 deel uit van de hoofdmacht van Feyenoord. Hij speelde tot dusver 99 duels in het eerste en won in 2016 met de club de KNVB-beker.

Karsdorp is op dit moment herstellende van een knieblessure. Het is onduidelijk wanneer hij weer in actie kan komen.