"Het is een historische gebeurtenis dat AZ het stadion weer in haar bezit heeft”, stelt algemeen directeur Robert Eenhoorn.

"Door de inspanningen van Dirk Scheringa is in Alkmaar in 2006 een fantastisch stadion verrezen. Tijdens een moeilijke fase van de club heeft een groep ondernemers met een groot AZ-hart geholpen door het stadion te kopen. Richting de toekomst kunnen we hierdoor structureel met een betere exploitatie werken. We zijn dan ook zeer verheugd dat de club en stadion weer één zijn."