OVERZICHT: het eerste F1-nieuws uit Bahrein

Fernando Alonso beheerst het F1-nieuws. De Spanjaard maakte gisteren bekend de Grand Prix van Monaco eind mee over te slaan om mee te doen aan de befaamde Indy 500 in de Verenigde Staten.

De tweevoudig wereldkampioen wil naar eigen zeggen aantonen dat hij de beste coureur ter wereld is door deze race winnen. Later wil hij de eveneens fameuze 24 Uur van Le Mans nog op zijn naam zien te schrijven.

Britse sterren

Lewis Hamilton is zeer geïnspireerd door de keuze van zijn voormalige teamgenoot en wil graag ook eens buiten de Formule 1 racen. Voor nu focust de Britse Mercedes-coureur zich echter op de strijd met Sebastian Vettel van Ferrari, die volgens Hamilton extra sterk kan zijn in Bahrein.

Het is nog onduidelijk wie Alonso in Monaco zal vervangen. De meeste logische keuze lijkt (ook volgens Lewis Hamilton) Jenson Button: de Brit nam vorig jaar afscheid van de Formule 1 na meer dan driehonderd Grands Prix, maar is toen wel vastgelegd als 'back-up'.

Nederbelgen

Max Verstappen hoopt in Bahrein weer sterk voor de dag te komen, maar is daarbij wel afhankelijk van zijn auto. Red Bull-teambaas Christian Horner vreest dat de renstal pas halverwege dit jaar een vuist kan maken tegen Mercedes en Ferrari.

De eveneens uit de Benelux afkomstige Stoffel Vandoorne moet ook geduld hebben. Desondanks hoopt de Belg na zijn indrukwekkende debuut in Bahrein vorig jaar nu wederom goed voor de dag te komen.