Ploeg vreest voor 'vreselijk scenario' Cavendish

“Op dit moment is ons worst case scenario dat Mark zich op de Tour de France voorbereidt in de Ronde van Zwitserland of de Dauphine", aldus ploegbaas Doug Ryder tegen Cyclingnews. "Maar het echte worst case scenario is natuurlijk dat hij de Tour helemaal niet rijdt. Dat zou vreselijk zijn voor ons allemaal. Wij hopen dat hij niet zó veel pech heeft."

"Het is natuurlijk teleurstellend om deze diagnose te krijgen en om daarom mijn hele raceschema aan te moeten passen", liet Cavendish zelf weten. "Terugkijkend voel ik me de laatste weken tijdens trainingen en wedstrijden al niet zoals normaal en ik ben blij dat we ontdekt hebben waar dat vandaan komt. Ik ga er alles aan doen om te herstellen en te zorgen dat ik klaar ben voor de tweede helft van het seizoen."

Cavendish won vorig seizoen vier etappes in de Ronde van Frankrijk.