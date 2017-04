Dat Bertens het uiteindelijk toch nog in twee sets haalde, kwam de Wateringse goed uit. Later op de dag staat namelijk de kwartfinale op het programma waarin de ze Italiaanse Francesca Schiavone treft. Schiavone, ooit de nummer 4 van de wereld, kreeg een wildcard voor het toernooi in de Colombiaanse hoofdstad.

Bertens en Schiavone speelden één keer eerder tegen elkaar. In 2013 in Rome was Bertens de baas.