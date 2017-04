Overmars: 'Huntelaar altijd interessante optie'

“Huntelaar blijft altijd een interessante optie voor Ajax, los van wat er gaat gebeuren met je spitsen", aldus Overmars tegenover FOX Sports. "Er is veel interesse voor Kasper (Dolberg, red.). Klaas-Jan is superfit, denk ik. Hij heeft een bepaalde drive, waardoor hij altijd presteert. Ook al is hij wat ouder, ik denk dat hij zeker een toegevoegde waarde heeft.”

'Weinig geduld bij jeugd'

Tete zou zijn geluk elders willen beproeven, omdat hij bij Ajax geen basisplaats heeft. “Hij ziet hier geen toekomst meer en wil ergens anders spelen. Het is voor hem jammer dat hij buiten de eerste elf is gevallen, maar daar moet hij mee omgaan. Ik denk dat hij zelf wel inziet dat hij heel graag naar een andere club wil. We hebben een tijd geleden al met zijn zaakwaarnemer gesproken over een nieuwe aanbieding. Toen stond hij net niet meer in de basis en was de intentie er niet meer zo om nog te verlengen."

Ook Jaïro Riedewald valt momenteel buiten de boot bij Ajax. "Riedewald heeft het fantastisch gedaan in de afgelopen jaren, maar de besten spelen. Je moet het maar laten zien, ook al heb je het gevoel dat je 1-0 achter staat en je moet bewijzen. Je moet ook mentaal sterk zijn om dat om te buigen. Gedurende een jaar heb je alle spelers nodig. Dat kan net die vijf procent zijn waardoor je kampioen wordt of een halve finale of een finale haalt. Dus we hebben die spelers nodig, maar de jeugd kan moeilijk het geduld opbrengen om door te gaan."

Arsenal

Overmars zou zelf in de belangstelling staan van Arsenal. "Er zal een lijst met een aantal namen zijn, waar ik misschien op zal staan. Ik ken de club vrij goed en ik heb altijd redelijk contact gehouden met Arsenal. Ik heb daar ook een paar heel mooie jaren gehad. Maar we zijn nu gefocust op Ajax. Ik heb hier getekend voor vier jaar. We zullen wel zien wat het brengt."