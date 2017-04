Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Anderlecht op valreep naast Manchester United

Gisteren, 22:57

Het zag er lange tijd naar uit dat Manchester United met een zege naar huis zou gaan in het eerste Europese duel tegen Anderlecht. Dankzij een treffer van Henrikh Mkhitaryan in de 36e minuut leidden de Mancunians tot een paar minuten voor tijd. In de 86e minuut zette Leander Dendoncker de Belgen met een kopbal weer op gelijke hoogte: 1-1.