Ajax overtuigend langs Schalke 04

Het begin van beide ploegen was wat slordig, met veel balverlies en weinig geslaagde combinaties. In de eerste twintig minuten was er ook geen sprake van uitgespeelde kansen. Dat veranderde nadat Alessandro Schöpf halverwege de eerste helft de prima spelende Amin Younes neerlegde in het strafschopgebied. Arbiter Sergei Karasev legde de bal op de stip en Davy Klaassen benutte de penalty: 1-0.

Foto: Matty van Wijnbergen

Het weinig imponerende Schalke 04 werd in het vervolg steeds verder teruggedrongen door het prima voetballende Ajax. Davinson Sánchez was het dichtst bij een tweede Amsterdamse goal. Hij kopte de bal na een door Klaassen doorgekopte corner op de lat. Enkele seconden later raakte Schalke-verdediger Matija Nastasić het aluminium van zijn eigen doel. Het eerste schot op doel van de ploeg uit Gelsenkirchen was in de laatste minuut van de eerste helft. Benedikt Höwedes probeerde een omhaal, maar de inzet kon eenvoudig worden gepakt door doelman André Onana.

Foto: ANP Pro Shots

Ajax trok de goede lijn in de tweede helft direct door. Zeven minuten na rust werd het 2-0 na een uitstekende aanval. Justin Kluivert kreeg de bal na een goede loopactie van Bertrand Traoré en zette vervolgens prachtig voor op Klaassen, die beheerst afrondde. Traoré kreeg twee minuten later de kans op een derde Amsterdamse treffer, maar hij vond doelman Ralf Fährmann op zijn weg. Ook enkele daaropvolgende grote kansen werden niet benut door de Chelsea-huurling uit Burkina Faso.

Foto: AFP

Klaas-Jan Huntelaar kwam twintig minuten voor tijd in de ploeg bij de bezoekers, maar kon niets veranderen aan de uitslag. Onana redde nog wel goed op een inzet van Daniel Caligiuri. Younes was aan de andere kant gevaarlijk, maar hij schoot de bal op de arm van Fährmann. Donny van de Beek ramde de bal daarna, na een afgeslagen hoekschop, op de lat. Een derde treffer, die verdiend zou zijn geweest, bleef ook in de slotfase uit.

Foto: Matty van Wijnbergen

Ajax heeft ondanks de vele gemiste kansen een goede uitgangspositie voor de return in Gelsenkirchen van volgende week donderdag. Zondag komt de ploeg van trainer Peter Bosz, die ook nog volop in de race is om het kampioenschap, weer in actie in de Eredivisie. SC Heerenveen is dan de tegenstander in de Amsterdam Arena.