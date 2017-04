Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Genk houdt schade beperkt in Spanje - Goal Boëtius

Gisteren, 23:06 ANP

Racing Genk mag hoopvol terugkeren naar België, nadat het de eerste wedstrijd van de kwartfinale van de Europa League bij Celta de Vigo met klein verschil verloor. Het werd donderdag in Vigo 3-2 in Spaans voordeel, nadat Jean-Paul Boëtius Genk al vroeg op voorsprong had gezet. Afgezien van Boëtius scoorden nog twee oud-Feyenoorders. De Zweed John Guidetti voor de thuisclub, de Belg Thomas Buffel voor Genk.