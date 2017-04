Klaassen over gemiste kansen: 'Verbeterpuntje'

Ajax liet diverse grote kansen onbenut. “Dat is wel een verbeterpuntje", aldus Klaassen voor de camera van RTL 7. "Natuurlijk trainen wij ook op afwerken. Ik weet niet wat het is, maar er mogen er af en toe wel wat meer in."

"Bij balverlies klapten we er meteen bovenop", merkte de Ajacied. "Daardoor kwamen zij niet aan uitverdedigen toe. We hebben 75 minuten lang gedomineerd, daarna raakten we iets vermoeid. Maar zoals wel vaker de laatste weken hebben we laten zien waartoe we in staat zijn."

"Wij hebben het kwaliteitsverschil groot hebben doen lijken", stelde de middenvelder even later bij FOX Sports. "Schalke 04 geen slechte ploeg, maar zij kwamen er nu niet uit. Natuurlijk baal je dat het geen 3-0 of 4-0 is geworden, maar 2-0 is goed. En als wij volgende week ook zo spelen, dan winnen wij weer."