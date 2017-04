premium

Bosz: 'Trots op de jongens'

Gisteren, 23:22

"Trots op de jongens", aldus Peter Bosz in een eerste reactie op de overtuigende Europese zege van Ajax op Schalke 04 (2-0). "We hebben het gewoon geweldig gedaan." Toch had de Ajax-trainer een puntje van kritiek op zijn ploeg: "We hadden er drie of vier moeten maken", zei hij voor de camera van Fox Sports.