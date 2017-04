Huntelaar: 'We hadden helemaal geen controle'

“Ik heb van tevoren al gezegd dat Ajax heel goed kan voetballen", zei Huntelaar tegenover RTL 7. "Je krijgt niet veel ruimte en tijd. Maar we moeten ook naar onszelf kijken. Wij moeten de duels winnen en meer aanwezig zijn.”

De oud-Ajacied wist als invaller de score niet te veranderen. "Je kijkt of er nog iets te halen valt, een goal. Het is jammer dat op een gegeven moment een corner niet verlengd werd, daar gokte ik op. Dan had ik hem binnen kunnen werken. Dan was het een goede uitslag geweest op een slechte avond.”

Huntelaar denkt niet dat Schalke 04 bij de return van volgende week donderdag kansloos is, maar weet wel dat zijn ploeg een moeilijke opgave wacht. “Als het 1-0 wordt, weet je nooit hoe het gaat. Maar het is duidelijk dat Ajax in het voordeel is."