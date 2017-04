Goal Ryan Babel helpt Besiktas toch niet

Lang leek de Nederlander Ryan Babel de matchwinner met een doelpunt in de vijftiende minuut. De oud-Ajacied schoot knap raak nadat hij uit een vrije trap door de Braziliaan Anderson Talisca vrij voor doelman Anthony Lopes was gezet. Lyon boog in de vorige ronde op eigen veld een 2-1-achterstand tegen AS Roma nog om in een 4-2-zege, maar het zag er lang naar uit dat de ontsnapping ditmaal zou uitblijven. Pas in de 83e minuut maakte Corentin Tolisso gelijk. Een minuut later ging doelman Fabricio hopeloos in de fout en maakte Jérémy Morel er alsnog 2-1 van.

Volgende week is de return in Istanbul.