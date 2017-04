Telesport Bosz toch niet helemaal tevreden met uitslag

1 uur geleden

Trainer Peter Bosz was na de zege van Ajax op Schalke 04 (2-0) in de kwartfinale van de Europa League over heel veel dingen tevreden. "Alleen hadden we vaker moeten scoren. Daarom is het volgende nog wel een echte wedstrijd."