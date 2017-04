Geweldige avond voor Ajax en het Nederlandse voetbal'

Wie achter het stuur in slaap sukkelt betaalt soms een hoge prijs, bewijzen huiveringwekkende beelden in TELEGRAAF VANDAAG. Ook iets gefilmd? Mail naar verkeer@telegraaf.nl.

01:38

Samuel L. Jackson en Ryan Reynolds maken Amsterdam onveilig! De trailer van de Hollywood-blockbuster The Hitman's Bodyguard is uit. Onze hoofdstad speelt één van de hoofdrollen in de film, die van de zomer gaat draaien.