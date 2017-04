premium

Ook Cissé betrokken bij afpersingszaak rond sekstape

55 min geleden ANP

In de afpersingszaak rond de Franse voetballer Mathieu Valbuena is justitie in Frankrijk nu ook een procedure gestart tegen Djibril Cissé. Dat meldden meerdere Franse media vrijdag. De nu 35-jarige Cissé, oud-international, stopte in 2015 als prof. Sinds eind februari loopt onderzoek naar hem.