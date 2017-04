Ajacieden aasden massaal op shirtje Huntelaar

"Ik heb er wel een paar gewisseld, ja", aldus Huntelaar na de 2-0 nederlaag van zijn ploeg met gevoel voor understatement. De 76-voudig Oranje-international had er al rekening mee gehouden en wat extra shirts meegenomen naar de ArenA. Zelf kon hij er weer twee toevoegen aan zijn collectie. "Ik heb zelf de shirtjes van Donny van de Beek en Justin Kluivert."

Huntelaar was ook populair bij het publiek in Amsterdam, zo viel onder meer te merken toen hij in de 71ste minuut het veld in kwam. "Het was een mooi ontvangst zeker, maar dat het bij een 2-0 achterstand was, was jammer, ik kon er niet echt van genieten. Ik heb drie jaar hier gespeeld en wat opgebouwd. Schalke en Ajax zijn de twee clubs waar ik het meeste mee heb. Schalke in het buitenland en Ajax in Nederland."