Manu blijft geschorst na omstreden handsbal

56 min geleden ANP

Go Ahead Eagles kan zondag in de belangrijke uitwedstrijd tegen Willem II niet beschikken over Elvis Manu. De tuchtcommissie van de KNVB handhaaft de straf van de aanklager voetbal, waardoor de aanvaller van de Deventenaren voor één duel is geschorst.