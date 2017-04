Woede om oorzaak pech Verstappen

De auto van Nederlander raakte in de tweede training voor de Grand Prix van Bahrein een brokstuk, wat een zogeheten 'T-vleugel' (normaliter gemonteerd bovenop de motorkap) van Valtteri Bottas' Mercedes bleek te zijn.

"Dat zorgde voor veel schade, we moesten de onderkant van de auto vervangen", aldus Verstappen. "En het verpestte onze training. Dus dat was niet ideaal. Mijn teamgenoot heeft nu een beter tempo; hij rijdt ook met een andere afstelling en ik ben nog niet helemaal tevreden over die van mij."

Red Bull-teambaas Christian Horner reageerde zeer geïrriteerd op het incident: "Die schade kost ons enkele duizenden ponden en veel tijd. Die kleine vleugels moeten gelijk verboden worden, ze zijn gevaarlijk. Maar dat gebeurt niet zomaar. We hebben dit al bij meer auto's gezien, dus dit is een serieus probleem."