Mourinho zet streep door seizoen Mata

De 28-jarige Spanjaard onderging vorig maand een operatie aan zijn lies en volgens Mourinho is hij niet hersteld voor het einde van volgende maand. De Premier League duurt tot en met 21 mei en de finale van de Europa League, die dit jaar plaatsvindt in Stockholm, is drie dagen later. De centrale verdedigers Phil Jones en Chris Smalling zullen ook niet terugkeren voor half mei.

Vermoeid

De Portugese coach vreest dat zijn centrale verdedigers Eric Bailly en Marcos Rojo door de vele wedstrijden die ze nu moeten spelen vermoeid raken. "Ik kan niets aan deze situatie doen", aldus Mourinho. "Ze zullen tot het uiterste moeten gaan."

United is nog op twee fronten in de race voor plaatsing voor de Champions League. De club strijdt in de Engelse competitie om de vierde plek, die recht geeft op het spelen van de voorronde en kan zich ook plaatsen door de Europa League te winnen. "Als we in een situatie komen dat het onmogelijk is om de top vier te halen, dan is het een gemakkelijke keuze om beide centrale verdedigers rust te geven voor de Europa League, gesteld dat we nog in dat toernooi zitten."

Blind

Uit de opmerkingen van Mourinho viel op te maken dat Daley Blind niet in aanmerking komt voor een plek centraal achterin. De Nederlander kan de laatste werken niet rekenen op een basisplek bij United. In de kwartfinalewedstrijd donderdag tegen Anderlecht (1-1) kwam Blind niet in actie.