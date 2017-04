De tukkers verzamelden in de vorige dertig speelronden 37 punten en bezetten de negende positie. AZ is de nummer zes van de Eredivisie en heeft een totaal van 43.

Van den Brom

De ploeg van John van den Brom presteert de laatste weken behoorlijk wisselvallig. Afgelopen weekeinde werd me 1-1 gelijkgespeeld tegen Roda JC, dat zeventiende staat. Om de boel op scherp te zetten, zeker met het oog op de bekerfinale met Vitesse, besloot Van den Brom iets ongewoons te doen. "Ik heb de maandag na Roda meteen de opstelling voor de wedstrijd tegen Heracles gegeven."

Foto: ANP Pro Shots

Armenteros

Heracles kende een stuk betere generale repetitie. Go Ahead Eagles werd met 4-1 opgerold. Samuel Armenteros maakte twee van de vier doelpunten. De Cubaanse Zweed is sowieso goed op dreef dit seizoen. De spits maakte al zestiende doelpunten. Hij staat daarmee vierde op de topscorerslijst. "Hij is een goede spits en in vorm”, weet Van den Brom. “Hij houdt de bal vast, heeft een individuele actie en beschikt over scorend vermogen."

