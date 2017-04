premium

Real Madrid spaart Ronaldo

ANP

Real Madrid gaat zaterdag proberen om Sporting Gijón zonder Cristiano Ronaldo te verslaan. De Portugese vedette krijgt tussen beide duels met Bayern München in de kwartfinale van de Champions League in, rust van trainer Zinedine Zidane. Ronaldo leidde de Madrilenen woensdag met twee doelpunten naar de winst in München (1-2) en bereikte daardoor een mijlpaal. De Portugees is de eerste speler met honderd treffers in de Europese clubcompetities.