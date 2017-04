Als St. Juste en Van Aken niet kunnen spelen, zullen Wout Faes en Doke Schmidt naar verwachting het hart van de Friese defensie vormen in de Amsterdam ArenA. Aanvoerder Stijn Schaars lijkt na twee invalbeurten klaar voor een basisplaats. Als de 33-jarige Gelderlander de laatste training van zaterdag goed doorkomt, staat niets een terugkeer in het elftal van Streppel in de weg.

Heerenveen staat op de achtste plaats, Ajax strijdt als nummer twee van de ranglijst met koploper Feyenoord om de titel.