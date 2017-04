UEFA klaagt Lyon en Besiktas aan na rellen

De chaos in Lyon leidde ertoe dat de wedstrijd pas drie kwartier later dan gepland kon beginnen. Ook tijdens het duel bleef het rumoerig. Zo renden een paar fans van Lyon het veld op nadat hun ploeg in de slotfase een achterstand had omgezet in een voorsprong van 2-1.

De UEFA stelde vrijdag een stevige lijst aanklachten tegen beide clubs op. Zo wordt Lyon onder meer verweten dat de fans niet beter uit elkaar gehouden zijn. Een datum voor de hoorzitting is nog niet gevonden. Beide clubs moeten vrezen voor een flinke straf. Besiktas en Lyon treffen elkaar volgende week donderdag opnieuw, dan in Istanbul.