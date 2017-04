Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Feest in Venlo - VVV naar eredivisie

50 min geleden

Feest in Venlo. VVV speelt volgend seizoen in de eredivisie. De Limburgse club won vrijdagavond op de valreep met 2-1 bij RKC Waalwijk waarmee promotie een feit was.