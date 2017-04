Wout Weghorst opende tegen zijn oude club in de 53e minuut de score. De spits leverde in de slotfase ook de assist bij de 0-2 van Alireza Jahanbakhsh. De Iraniër rondde het knap af, na een fraaie slalom door de Almelose defensie. Brandley Kuwas deed in blessuretijd uit een vrije trap van grote afstand nog iets terug namens Heracles, dat op de negende plek blijft staan.

AZ speelt over twee weken in De Kuip de bekerfinale tegen Vitesse.