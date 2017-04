'Hernandez niet schuldig aan dubbele moord'

Hernandez was aangeklaagd voor het doodschieten van Daniel de Abreu en Safiro Furtado na een ruzie in een nachtclub in Boston. Hij heeft altijd ontkend. Na een lang beraad kwam de jury tot de conclusie dat hij alleen schuldig was aan het onwettig bezit van een vuurwapen. Daarvoor kan hij vier tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen.

Hernandez werd vorig jaar april veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating voor de moord op zijn zwager. Die werd op 17 juni 2013 met zes kogels om het leven gebracht op een industrieterrein vlak bij Hernandez' woning.

De 27-jarige Hernandez had op het moment van de moord een miljoenencontract bij american footballteam New England Patriots en werd beschouwd als een groot talent. Toen Hernandez enkele dagen na het misdrijf werd opgepakt, zette de club hem direct op straat.