Dafne Schippers knalt zomerseizoen in

Schippers deed dit tijdens de Brian Clay Invitational, een internationale atletiekwedstrijd in Azusa nabij Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië. De 24-jarige atlete was sinds eind maart op trainingskamp in Florida, maar vloog woensdag samen met Churandy Martina en Sharona Bakker naar Los Angeles voor deze wedstrijd.

Ook Martina en Bakker deden het uitstekend. Martina liet een tijd van 10.20 (+1,8 m/s) noteren op de 100 meter. Nooit eerder opende de ervaren 32-jarige atleet zijn zomerseizoen zo vroeg. Bakker liep op haar specialiteit, de 100 meter horden een tijd van 12.97 (+1,6 m/s), sneller dan de limiet van de Atletiekunie voor deelname aan de Wereldkampioenschappen Atletiek, komende zomer in Londen. Vorige week liep Bakker in Florida al 12.81 maar dat was met een niet toelaatbare rugwind. Bakker: “Ik ben blij dat ik deze tijd nu al loop zo vroeg in het seizoen. Er ging nog van alles mis, dus het kan echt nog veel harder.”

Later vannacht lopen zowel Schippers als Martina ook nog de 200 meter. In het weekend van 22 en 23 april nemen zowel Schippers als Martina deel aan de Wereldkampioenschappen Estafette op de Bahama’s. Een finaleplaats daar is meteen goed voor een startbewijs op de WK Atletiek. Na de Bahama’s vliegt Schippers naar Doha, Qatar, waar ze in de eerste Diamond Leaguewedstrijd van 2017 tegen de Jamaicaanse Olympisch kampioene Elaine Thompson start op de 200 meter. Martina komt een week later in actie, tijdens de Diamond Leaguewedstrijd van Shanghai op de 200 meter.

Twee weken geleden veroverde Naomi Sedney het eerste WK-ticket voor Oranje, door in Florida op de 100 meter een tijd van 10.25s te lopen. Vorig weekend voegden Abdi Nageeye en Michel Butter zich daarbij met de limiet op de marathon. Met Schippers en Bakker staat de tellen zo vroeg in het seizoen dus al op 5.