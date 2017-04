Nummer 28 voor Dost in Portugal

Gelson Martins had Sporting in de eerste helft op voorsprong gebracht, William Carvalho tekende tien minuten na rust voor de 0-2. Dost vierde vervolgens zijn 28e treffer in 26 wedstrijden. Vorige week had de international van Oranje er drie gemaakt tegen Boavista (4-0).

In de Europese topcompetities scoort alleen Edinson Cavani dit seizoen nog vaker dan Dost. De Uruguyaan maakte al 29 doelpunten voor Paris Saint-Germain.

Ondanks de ongekende productiviteit van Dost doet de groen-witte brigade uit Lissabon niet mee om de titel. Sporting heeft acht punten minder dan koploper Benfica.