premium

Schiavone stoomt door naar finale in Bogota

1 uur geleden ANP

De Italiaanse tennisster Francesca Schiavone heeft vrijdag de finale bereikt van het WTA-toernooi in Bogota. De 36-jarige veterane doet met een wildcard mee en is vooralsnog niet te stuiten op het Colombiaanse gravel. Schiavone rekende donderdag in de kwartfinale al af met Kiki Bertens (6-1 6-4) en versloeg in de halve finale ook Johanna Larsson, de Zweedse dubbelpartner van Bertens.