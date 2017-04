Gio: ’Mooi dat iedereen praat over Feyenoord’

Rick Karsdorp staat nog langs de kant, maar met de terugkeer van drie basisspelers kan Van Bronckhorst zijn geluk niet op voor het duel met FC Utrecht. Karim El Ahmadi is hersteld van een liesblessure, Nicolai Jørgensen kan spelen en Terence Kongolo is na een wekenlange afwezigheid ook terug.

Kongolo worstelde met een spierscheuring in zijn dijbeen. „Ik ben er weer bij en ga mijn bijdrage leveren. Ik zie dat iedereen gefocust is en heel graag kampioen wil worden. Dus we gaan er voor”, zegt Kongolo.