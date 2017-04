Gilbert kan kwartet completeren

De Belg kan de enige Nederlandse klassieker voor de vierde keer winnen. In 2010, 2011 en 2014 was hij ook al de beste.

Alleen Jan Raas kwam vaker als eerste over de meet in Limburg. De Zeeuw is recordhouder met vijf overwinningen.

Foto: ANP

Gilbert won twee weken geleden de Ronde van Vlaanderen. Bij een zege in de Amstel Gold Race is hij na Edyd Merckx (1975) en Raas (1979) de derde renner die beide klassiekers in hetzelfde jaar wint.

De laatste jaren is de Waalse wielrenner een vaste waarde bovenop de Cauberg. In zeven van de acht meest recente edities finishte hij in de top tien. Tussen 2009-2015 eindigde hij vierde, eerste, eerste, zesde, vijfde, eerste en tiende. Alleen Jan Raas (7), Michael Boogerd (7) en Joop Zoetemelk (4) stonden vaker op het podium dan Gilbert.

De kopman Quick-Step Floor krijgt zondag ongetwijfeld te maken met Greg Van Avermaet mocht hij in de finale in kansrijke positie. De Belg van BMC won dit seizoen al vier eendagskoersen: Parijs-Roubaix, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en de Omloop Het Nieuwsblad. Alleen Erik Zabel (1997) en Gilbert sloten de maand april in de laatste dertig jaar af met vijf overwinningen in eendagskoersen.

Foto: AFP

Ook Alejandro Valverde is een kanshebber. De Spanjaard eindigde al drie keer op het podium, maar won nog nooit. Hij werd twee keer tweede en één keer derde. Sinds begin februari won hij bijna elke race die hij startte. Alleen de GP Miguel Induraín pakte hij geen prijs. De Vuelta a Murcia, de Ruta del Sol, de Volta a Catalunya en de Vuelta al País Vasco sloot hij allemaal als nummer één af.

Foto: AFP

Bij de start in Maastricht staat zondag geen uitgesproken Nederlandse favoriet aan de start. Ondanks het feit dat Erik Dekker in 2001 de laatste Nederlandse winnaar was, is ons lands met zeventien zeges nog wel steeds recordhouder. De vijftienjarige droogte is echter wel de langste in de geschiedenis van de Amstel Gold Race.

Foto: EPA