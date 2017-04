'Jørgensen niet te vergelijken met Dolberg'

Van alle spelers kan de Braziliaan het beste beoordelen of de man, die drie wedstrijden lang ontbrak door een rugblessure en Feyenoord daarin vijf punten zag verspelen, weer de kracht heeft om het elftal een boost te geven. Botteghin staat het hele seizoen in de partijen op het trainingsveld tegenover de meest trefzekere spits van de Eredivisie met 19 goals en weet dus wanneer die op zijn best is.

„Nicolai is fit en oogt weer sterk. Het elftal heeft hem gewoon nodig. Het is zo’n sterke gozer, die als spits in mijn ogen echt compleet is. Hij denkt aan het team en weet waar de ruimtes liggen achter de defensie en zoekt die op. Verder is hij lastig door zijn fysiek, is net zo lang als ik en kan geweldig kaatsen en acties maken als hij met zijn rug naar je toestaat. Daarnaast maakt hij de kansen in de zestien makkelijk af”, vult Botteghin aan.

Iedereen heeft Jørgensen en zijn landgenoot Kasper Dolberg van Ajax al met elkaar geprobeerd te vergelijken. Maar de Feyenoorders zeggen dat het appels met peren vergelijken is. De twee zijn totaal andere spelers, vindt ook Botteghin. „Hij is niet te vergelijken met Dolberg. Nicolai straalt ervaring en slimheid uit. Hij heeft niet voor niks voor FC Kopenhagen, in de Bundesliga en is vaste keus in de Deense nationale ploeg.”