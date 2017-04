Sanchez zorgt voor kansen: 'Maar gevaar ligt op de loer'

De Europees kampioen van 1988 denkt dat de snelle ontwikkeling van de Colombiaanse verdediger Ajax kansen biedt, maar ook een probleem kan opwerpen.

"Talentvolle spelers in Zuid-Amerika zien dat ze zich bij Ajax snel en eenvoudig kunnen aanpassen, het niveauverschil te overbruggen valt en ze een serieuze kans krijgen. Dat zorgt voor een aanzuigende werking", aldus Gullit in zijn column in TELESPORT.

"Aan de andere kant ligt het gevaar van een snel vertrek op de loer nu Sanchez zich zo nadrukkelijk manifesteert in de Europese etalage. Reken erop dat zaakwaarnemers gaan leuren met zo’n jongen. Hij levert wellicht een mooi bedrag op, maar zo’n transfer verzwakt Ajax sportief. Dat maakt een vertrek extra zuur. Tevens omdat Ajax zulke spelers niet opleidt en ze in de scouting over het hoofd worden gezien. Jaap Stam was de laatste Ajacied met zulke defensieve kwaliteiten. Ook gekocht."

