Jetro Willems tijdens PSV - Willem II. Foto: Hollandse Hoogte

ADO - PSV

ADO DEN HAAG: Na drie zeges in de laatste drie duels heeft de Haagse ploeg veel vertrouwen. „Het gevoel is goed bij ons. We hebben onszelf optimaal voorbereid op PSV”, zei trainer Fons Groenendijk, die mikt op een stunt. „Aan een bos bloemen hebben we niks, we willen resultaat. Dat is één punt of drie punten.” Twijfelachtig: Bakker.

PSV: Er rust weinig zegen op het seizoen van Jorrit Hendrix, die heeft moeten afhaken door een blessure. De middenvelder begon sterk aan de competitie, maar stond een groot deel van de eerste seizoenshelft aan de kant met een zware knieblessure. Na de winterstop zat hij voornamelijk op de bank. Onlangs maakte hij tegen Sparta een sterke rentree in de basis. Ook Jetro Willems is niet tijdig fit geraakt. Geblesseerd: Hendrix, Pasveer, Willems.

Feyenoord-verdediger Sven van Beek. Foto: Hollandse Hoogte

Feyenoord - FC Utrecht

FEYENOORD: Sven van Beek heeft een kleine voetoperatie ondergaan. De verdediger is al een jaar uitgeschakeld en richt zich helemaal op het volgende seizoen. Van Beek laat weten dat hij door de onvermijdelijke operatie nu een stap dichter bij totaal herstel is. Geblesseerd: Basacikoglu, Van Beek, Hansson, Karsdorp.

FC UTRECHT: Wout Brama, die deze week even gas terug nam, is gewoon inzetbaar. „Hij is met een licht pijntje uit de vorige wedstrijd gekomen. Ik ga ervan uit dat hij kan meespelen”, aldus trainer Erik ten Hag. Robin van der Meer heeft de groepstraining hervat, maar de wedstrijd komt nog te vroeg. Ten Hag hoopt volgende week tegen Roda JC weer over hem te kunnen beschikken. Sinds deze week mag Bilal Ould-Chikh met het eerste meetrainen. De oud-FC Twente-aanvaller hoopt een contract te verdienen bij FC Utrecht. Geblesseerd: Joosten, Strieder. Niet wedstrijdfit: Van der Meer.

