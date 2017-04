Op de vraag of hij snapte dat Mourinho zich met zijn ploeg mogelijk volledig op het winnen van Europa League gaat richten, antwoordde de voormalig Juventus-trainer ontkennend. "United staat in de kwartfinale (donderdag werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen Anderlecht, red.), maar kan ook nog vierde worden in de Premier League. Het is uiterst onverstandig om je op één doel te concentreren als je je ook nog voor de Champions League kunt kwalificeren via de competitie."

Ondanks zijn ongevraagde en plagende advies was Conte niet bereid om de 'manipulatieve' Mourinho verder aan te pakken. De manager van The Red Devils, zelf ook niet vies van defensieve wedstrijdtactieken, stelde onlangs snerend vast dat Chelsea eigenlijk niets anders doet dan verdedigen. ''Ze hebben een bepaalde stijl en houden daar knap aan vast. Niet ieder team verdedigt met elf spelers. Zij wel."

"Veel trainers proberen de feiten te manipuleren en de publieke opinie op die manier te beïnvloeden", aldus Conte, die met zijn ploeg zeven punten los staat en hard op weg is richting de langstitel. "Het maakt mij allemaal niet uit. Ik vind het vooral belangrijk dat mijn spelers hard blijven werken."

Zestiende

Het lijkt voor The Special One een pijnlijk gegeven dat Conte het momenteel zo goed doet met Chelsea. Mourinho werd amper zestien maanden geleden nog ontslagen bij The Blues, omdat hij na na negen nederlagen in de eerste zestien competitieduels de uiterste teleurstellende zestiende plaats bezette.

Dit seizoen wonnen Chelsea en Conte al twee keer van United. In de Premier League werd het 4-0 voor de Londenaren, terwijl in de kwartfinale van de FA Cup een 1-0 zege werd geboekt. Mourinho wond zich tijdens het competitieduel behoorlijk op over het feit dat Conte de thuisfans opzweepte om meer geluid te maken. "Dat is vernederend", stelde hij nadat hij Conte tijdens de wedstrijd al demonstratief een preek had gegeven.

De aftrap voor het duel tussen Manchester United (vijfde met 57 punten) en Chelsea (koploper met een totaal van 75) is zondag om 17:00 uur.