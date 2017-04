Valverde: 'Het líefst win ik de Gold Race'

Valverde staat voor de elfde keer aan de start van de Amstel Gold Race, maar wist nog nooit te winnen. Wel stond de Spanjaard al drie keer op het podium. Dat de laatste beklimming van de Cauberg dit jaar nog verder van de finish af ligt, bevalt de kopman van Movistar niet.

“Die aanpassing is niet goed voor mij", aldus Valverde. "Het blijft een harde race, maar de schifting zal minder zwaar zijn. Het is de enige Ardennenklassieker die ik nog nooit heb gewonnen. En daarom wil ik hem natuurlijk het liefst van allemaal winnen dit jaar.”

Valderde, die tot nu toe een buitengewoon goed seizoen kent, won de Waalse Pijl al vier keer en Luik-Bastenaken-Luik drie keer. In de Gold Race werd hij twee keer tweede en een keer derde. Op het WK in Valkenburg in 2012 werd hij derde.