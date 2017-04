premium

Milan deelt diep in blessuretijd dreun uit aan Inter

47 min geleden

De spanning in Milaan was zaterdagmiddag om te snijden. In de zesde minuut van de blessuretijd, bij een 2-1 stand in het voordeel van Inter, mocht AC Milan nog één corner nemen. Net als eerder deze competitie in de heenwedstrijd maakte Milan in extremis gelijk: 2-2.