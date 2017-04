Koeman blijft maar winnen op Goodison Park

Phil Jagielka opende vlak na rust de score voor Everton, maar Sam Vokes maakte een paar minuten later vanaf de stip alweer gelijk. Via treffers van de omstreden Ross Barkley en topscorer Romelu Lukaku nam Everton vervolgens afstand.

Barkley kwam afgelopen week in het nieuws, omdat hij betrokken was bij een vechtpartij in het nachtleven van Liverpool. In The Sun verscheen vervolgens een beledigende column, waarna Everton besloot de tabloid voortaan te weren.

Door de zege stijgt Everton tijdens naar de vijfde plaats. Nummer zes Manchester United heeft echter drie (!) wedstrijden minder gespeeld.

Stoke City

Erik Pieters en Bruno Martins Indi boekten met Stoke City een thuiszege op Hull City. Beide Nederlanders maakten de 90 minuten vol bij de nummer elf van de Premier League. Marko Arnautovic, Peter Crouch en Xherdan Shaqiri tekenden voor de doelpunten van Stoke, Harry Maguire scoorde tegen.

Swansea City verloor met basisspeler Leroy Fer en invaller Luciano Narsingh met 1-0 van Watford en blijft daardoor 18e.