Barcelona zonder Mascherano tegen Sociedad

Mascherano werd in Turijn zoek gespeeld door zijn landgenoot Paulo Dybala, die de eerste twee doelpunten maakte, en kon ook niet voorkomen dat Giorgio Chiellini de derde treffer binnen kopte. Onduidelijk is nog of hij woensdag tijdens de return in Camp Nou weer kan meespelen.

Busquets

Sergio Busquets keert terug in de selectie van trainer Luis Enrique. De middenvelder moest tegen Juventus vanwege een schorsing toekijken. Luis Enrique mist tegen Real Sociedad ook de geblesseerden Aleix Vidal, Rafinha en Arda Turan. Neymar zit zijn eerste van drie wedstrijden schorsing uit.