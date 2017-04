Afwezigheid Balotelli schaadt Nice niet

Maurice Dalé opende namens de bezoekers de score na een klein half uur. De vervanger van Balotelli in de spits, Mickaël Le Bihan, trok de stand tien minuten later weer gelijk. In het begin van de tweede helft kreeg Nice een strafschop die wel besteed was aan Jean Michel Seri. De Ivoriaanse middenvelder besliste de wedstrijd vijf minuten voor tijd met zijn tweede treffer.

Nice is door de overwinning de koplopers AS Monaco en Paris Saint-Germain tot op één punt genaderd in de Ligue 1. Monaco en PSG hebben echter respectievelijk twee wedstrijden en één wedstrijd minder gespeeld dan Nice. AS Monaco komt zaterdagavond thuis in actie tegen Dijon.