Dybala laat alarmbellen rinkelen bij Juventus

"Hij kreeg een tik en verdraaide daarbij zijn enkel een beetje", zei trainer Massimiliano Allegri.

Dybala leidde de Italiaanse kampioen dinsdag in Turijn met twee doelpunten langs Barcelona in de kwartfinale van de Champions League (3-0). Juventus komt woensdag naar Camp Nou om die ruime voorsprong te verdedigen. Of Dybala er dan bij is, kon Allegri zaterdag nog niet zeggen. "Maar laten we optimistisch zijn."

Op zoek naar goals

Allegri weet nog goed hoe Barcelona een paar weken geleden tegen Paris Saint-Germain een 4-0-nederlaag in eigen huis wegpoetste door met 6-1 te winnen. "Barcelona zal weer gaan aanvallen, het is zaak het eerste half uur goed door te komen. We moeten zelf ook op zoek gaan naar doelpunten. Ons doel is twee keer scoren", zei Allegri.