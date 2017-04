PSV lijkt titelkans te vergooien in Den Haag

PSV begon het duel niet met Luuk, maar met Siem de Jong in de punt van de aanval. Luuk is sinds zijn komst bij PSV onomstreden basisspeler geweest, maar werd voor het duel in het Kyocera Stadion gepasseerd door Cocu.

Pröpper

De Eindhovenaren kwamen in Den Haag al vroeg op voorsprong. Een een-tweetje tussen Santiago Arias en Marco van Ginkel kwam via Jürgen Locadia bij Davy Pröpper terecht, die zich knap vrijkapte en tegendraads raak schoot. Even eerder had Gaston Pereiro met een afstandsschot al voor het eerste gevaar gezorgd. Halverwege de tweede helft kwamen de bezoekers nog twee keer dicht bij een doelpunt, maar een volley van Andres Guardado verdween naast, terwijl Locadia een voorzet van Pereiro in de handen van Zwinkels kopte.

En de doelman van de Hagenaars groeide in de tweede helft uit tot de grootste sta in de weg voor PSV. Pröpper stuitte met een afstandsschot op de doelman, terwijl ook Arias na een combinatie op Zwinkels stuitte. De Colombiaan schoot een andere grote kans in het zijnet, terwijl Van Ginkel over schoot.

Aan de andere kant kreeg Mike Havenaar halverwege de tweede helft een niet te missen kans op 1-1, maar de Japanner kreeg het toch voor elkaar. In het doelgebied staande, aaide Havenaar een panklare voorzet van Sheraldo Becker, in plaats van de bal achter doelman Jeroen Zoet te schieten. Maar waar PSV zich (ondanks alle gemiste kansen) in de slotfase van drie punten leek te verzekeren, maakte Havenaar zijn eerdere misser goed.

Havenaar

Een door Zoet slordig weggegeven rebound op een schot van Aaron Meijers, werd door Havenaar van dichtbij binnen gekopt. En dat betekende kostbaar puntenverlies voor PSV, dat nu drie punten op Ajax en vier op koploper Feyenoord achter staat. Beide titelkandidaten komen zondag nog in actie.